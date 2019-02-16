Kars
'ta, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 9 zanlıdan biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
ekiplerinin, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları kapsamında, örgüt propagandası yaptığı öne sürülen 9 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Sosyal medya üzerinden "terör örgütü propagandası yapmak", "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti
Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama" ve " Cumhurbaşkanı
'na hakaret" suçlarını içeren paylaşımlar yaptığı ileri sürülen 9 zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.