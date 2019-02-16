Son Dakika Haberleri: Kars'ta Terör Örgütü Pkk/kck'ya Yönelik Operasyon

Kars'ta Terör Örgütü Pkk/kck'ya Yönelik Operasyon

1 saat önce

Kars'ta, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 9 zanlıdan biri tutuklandı.

Kars'ta Terör Örgütü Pkk/kck'ya Yönelik Operasyon, System.String[]
Kars'ta, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 9 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları kapsamında, örgüt propagandası yaptığı öne sürülen 9 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Sosyal medya üzerinden "terör örgütü propagandası yapmak", "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama" ve " Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlarını içeren paylaşımlar yaptığı ileri sürülen 9 zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 10:43 Kaynak: AA

Kars, PKK, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Şarkıcı Ferhat Tunç İçin 20 Yıla Kadar Hapis İstemi Amacımız 2 Kere 2'yi 4 Değil, 5 Ettirmektir"

HDP Ağrı Belediye Eş Başkan Adayı Karaaslan, Böyle Gözaltına Alınıp Tutuklandı Şehit Nişanlısının "Acı Çekiyorum" Deyip Kazandığı Tazminata Aileden Tepki: Aldığın Parayı İade Et
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 11:58:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kars'ta Terör Örgütü Pkk/kck'ya Yönelik Operasyon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]