Kars'ta PKK/KCK operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Kars'ta PKK/KCK operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı

29.07.2022 14:29
Kars'ta PKK/KCK operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı

Kars'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kars'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan, eylem ve etkinliklerine katıldığı tespit edilen 1 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri de karar üzerine kentteki çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, örgütün propagandaya dönüşen eylem ve etkinliklerine de katıldığı tespit edilen G.A, yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.A, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Kars, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta PKK/KCK operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kars'ta PKK/KCK operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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