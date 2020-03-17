Kars'ta terör örgütü üyesi bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kars'ta terör örgütü üyesi bir şüpheli tutuklandı

14 dakika önce

Kars'ta terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı.

Kars'ta terör örgütü üyesi bir şüpheli tutuklandı, System.String[]

Kars'ta terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye uzantısı PYD/ YPG içerisinde önceki yıllarda silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen A.M'yi (36) takibe aldı.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan zanlı, şubedeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, savcılıkta ifade verdikten sonra sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı.

Terörle Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:44 Kaynak: AA
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