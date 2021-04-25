Kars'ta tescilli "uzun elma" ağaçları çiçek açmaya başladı - Son Dakika

Türkiye'de sadece Kars'ın Kağızman ilçesinde yetiştirilen, coğrafi işaret tescil belgesi alan "uzun elma" ağaçları çiçek açmaya başladı.

Kağızman ilçesinde 1300 rakımlı arazilerde yetiştirilen ve güz döneminde budaması tamamlanan uzun elma ağaçları, çiçeklerle beyaza büründü.

Şeklinden dolayı "uzun elma" olarak adlandırılan meyvelerin yetiştiği ağaçlar, güzel görüntüler oluşturdu.

Elma yetiştiricisi Ebubekir Arat, AA muhabirine, dünyaca ünlü Kağızman Uzun Elma ağaçlarının bakımını, çiçek döneminde hassasiyetle yaptıklarını söyledi.

Ağaçları sürekli kontrol ettiklerini belirten Arat, "Bundan sonra elmalarımıza çocuk gibi bakacağız çünkü hassas bir ağaç. İlacını, gübresini ve bakımlarını da hasat zamanına kadar devam ettireceğiz. Bu yıl ağaçların çiçeklerine bakılırsa verim fazla olacak inşallah. Uzun elmalarımız yüzümüzü güldürecek gibi görünüyor." diye konuştu.