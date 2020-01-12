Kars'ta tilkilerin av mesaisi başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kars'ta tilkilerin av mesaisi başladı - Son Dakika

Kars'ta tilkilerin av mesaisi başladı

6 saat önce

Kars'ta kar yağışının ardından soğuyan havalarda yem bulmakta güçlük çeken tilkilerin zorlu avlanma mesaisi başladı.

Kars'ta kar yağışının ardından soğuyan havalarda yem bulmakta güçlük çeken tilkilerin zorlu avlanma mesaisi başladı. Yaklaşık 10 saniye hareketsiz kalan tilkinin, zıplayarak karın altındaki avını yakalaması anbean kaydedildi.

Kars'ta kar ve soğuk hava insanları olduğu kadar yaban hayvanlarını da olumsuz yönde etkiliyor. Tarlaların üzerinin beyaz örtüyle kaplı olması özellikle avlanan tilkilerin yaşamını zorlaştırıyor.

Kars-Selim- Sarıkamış karayolunun etrafındaki tarlalarda fare avına çıkan tilkilerin, avlanma mesaisi anları görüntülendi. Araziye çıkan tilkiler, bir süre yem aradıktan sonra bir anda pür dikkat belirli bir noktaya kilitleniyor. Yer altından geçen farelerin sesine odaklanan tilkiler, hiç hareket etmeden 10-15 saniye avının hareketlerini takip ediyor ve zıplayarak kafasını kara gömüyor ve yemini yakalıyor.

Soğuk ve karlı tarlalarda yem arayan tilkiler bazen de köylere gelerek köylülerin tavuklarını kaçırıyor. Kars-Selim-Sarıkamış karayolunda av mesaisine çıkan tilkiler sürücülerinde dikkatlerini çekiyor. Bazı sürücüler ise araçlarını durdurarak cep telefonlarıyla tilkilerin fotoğraflarını çekiyor.

(Işık Çapanoğlu/İHA)

Kars'ta tilkilerin av mesaisi başladı

Sarıkamış, Selim, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 10:45 Kaynak: İHA
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