Kars'ta Tilkinin Av Mesaisi

Kars'ta etkili olan kar yağışının ardından aç kalan tilkilerin fare avlaması objektiflere yansıdı.

Kars'ta etkili olan kar yağışının ardından aç kalan tilkilerin fare avlaması objektiflere yansıdı.



Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Soğuk hava nedeniyle yaban hayvanları da yiyecek bulmakta zorluk çekiyor.



Kars-Susuz karayolunda tilkilerin yiyecek araması objektiflere takıldı. Karla kaplı arazide yiyecek arayan tilkinin avını yakalamak için karların arasına dalması ilginç görüntüler oluşturdu. Bir fareyi yakalayıp yiyen tilki, daha sonra başka alanlarda yiyecek aramaya devam etti.



Çevredeki sesleri dinledikten sonra tekrar ava koyulan tilki, sessizce avına yaklaşıp yakaladı. Karnını doyuran tilki, daha sonra sessizce gözlerden kayboldu. Tikinin fare avı ise kameraya yansıdı. - KARS

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Kars'ta Sibirya Soğuğuna Salça Kutusuyla Önlem Alındı

Palandöken ve Koçal'dan Market Enflasyonuna Çözüm Önerileri

2018 Yılında Köprü ve Otoyol Gelirleri Yüzde 23,3 Arttı

Binali Yıldırım'dan Şart Koşup Oy Vereceğim Diyen Vatandaşa: Bu İşler, Oyla Hesap Kitap İşi Değil