Kars'ta Tilkinin Av Mesaisi
22 dakika önce
Kars'ta tilkinin av mesaisiKARS - Kars'ta etkili olan kar yağışının ardından aç kalan tilkilerin, fare avlaması objektiflere yansıdı.
Kars
'ta tilkinin av mesaisi
KARS - Kars'ta etkili olan kar yağışının ardından aç kalan tilkilerin, fare avlaması objektiflere yansıdı.
Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Soğuk hava nedeniyle yaban hayvanları da yiyecek bulmakta zorluk çekiyor.
Kars- Susuz
kara yolunda tilkilerin yiyecek araması objektiflere takıldı. Karla kaplı arazide yiyecek arayan tilkinin avını yakalamak için karların arasına dalması ilginç görüntüler oluşturdu. Bir fareyi yakalayıp yiyen tilki, daha sonra başka alanlarda yiyecek aramaya devam etti.
Çevredeki sesleri dinledikten sonra tekrar ava koyulan tilki, sessizce avına yaklaşıp yakaladı. Karnını doyuran tilki, daha sonra sessizce gözlerden kayboldu. Tikinin fare avı ise kameraya yansıdı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 07:06 Kaynak: İHA
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