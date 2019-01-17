Son Dakika Haberleri: Kars'ta Tipi Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Kars'ta Tipi Hayatı Olumsuz Etkiliyor

1 saat önce

Kars'ta etkili olan tipi hayatı olumsuz yönde etkilerken, birçok köye de ulaşım sağlanamıyor.

Kars'ta Tipi Hayatı Olumsuz Etkiliyor, System.String[]
Kars'ta etkili olan tipi hayatı olumsuz yönde etkilerken, birçok köye de ulaşım sağlanamıyor.

Kars'ta sabah erken saatlerde başlayan ve etkisini artıran tipi hayatı hayatı olumsuz etkiliyor. Tipiden il genelinde 11 köy yolu ulaşıma kapandı. Ulaşıma kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için için İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışma yapıyor.

Kars'ta kar yağışının ardının başlayan tipi sürücülere zor anlar yaşatıyor. Görüş mesafesinin 10 metreye düştüğü kentte, trafik ekipleri de dikkatli olmaları konusunda sürücülere uyarıda bulunuyor. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:56 Kaynak: İHA

Sabah, Kars, Güncel
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