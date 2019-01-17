Son Dakika Haberleri: Kars'ta Tipi Nedeniyle 11 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Kars'ta Tipi Nedeniyle 11 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

52 dakika önce

Kars'ta tipi nedeniyle 11 köy yolu ulaşıma kapandıKARS - Kars'ta etkili olan tipi hayatı olumsuz yönde etkilerken, birçok köye de ulaşım sağlanamıyor.

Kars'ta tipi nedeniyle 11 köy yolu ulaşıma kapandı

KARS - Kars'ta etkili olan tipi hayatı olumsuz yönde etkilerken, birçok köye de ulaşım sağlanamıyor.
Kars'ta sabah erken saatlerde başlayan ve etkisini artıran tipi hayatı hayatı olumsuz etkiliyor. Tipiden il genelinde 11 köy yolu ulaşıma kapandı. Ulaşıma kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için için İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışma yapıyor.
Kars'ta kar yağışının ardının başlayan tipi sürücülere zor anlar yaşatıyor. Görüş mesafesinin 10 metreye düştüğü kentte, trafik ekipleri de dikkatli olmaları konusunda sürücülere uyarıda bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:20 Kaynak: İHA

Yerel
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