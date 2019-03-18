Son Dakika Haberleri: Kars'ta, Tipi Nedeniyle Araçlarında Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

Kars'ta, Tipi Nedeniyle Araçlarında Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

21 dakika önce

KARS Digor ilçesinde tipi nedeniyle yolda mahsur kalan iki araçta bulunan kişiler, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kars'ta, Tipi Nedeniyle Araçlarında Mahsur Kalanlar Kurtarıldı, System.String[]
KARS Digor ilçesinde tipi nedeniyle yolda mahsur kalan iki araçta bulunan kişiler, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı. Köydeki evlerinde rahatsızlanan 1,5 yaşındaki bebek de yolların açılmasıyla hastaneye kaldırıldı.

Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nün Ardahan, Kars, Ağrı il geneli ile Erzurum ilinin kuzey ve kuzeydoğu kesimlerinde kuvvetli kar yağışı ve rüzgar ile birlikte tipi beklendiğini duyurmasının ardından akşam saatlerinde Kars'ta tipi etkisini gösterdi. Tipinin yoğun olarak etkili olduğu  Dağpınar Beldesi ve civarında görüş mesafesi yer yer 1 metreye kadar düştü. Akşam saatlerinde beldeye bağlı Şirinköy- Türkmeşen yolunda bazı araçların mahsur kaldığı öğrenilince İl Özel İdaresi Digor Şubesi ekipleri yola çıktı. Saatler süren çalışmaların ardından araçlara ulaşıldı. Bir kamyonetle minibüse yaklaşık 6 saat sonra ulaşıldı. Minibüste bulunan İbrahim, Şefik, Hatun ve Mustafa Güneş donma tehlikesi geçirdiklerini söyledi. Hatun Güneş'in sık sık "Artık öleceğiz" diyerek ağladığı bildirildi. Kara saplanan iki araç, greyder yardımıyla halatlarla çekilip kurtarıldıktan sonra Dağpınar'a götürüldü.

1.5 YAŞINDAKİ MUHAMMED EMİN HASTANEYE GÖNDERİLDİ

İl Özel İdaresi Digor Şantiye Şefi Yakup Avinç idaresindeki ekipler 1,5 yaşındaki Muhammed Emin Oguz için de sefer oldu. Tipinin geçit vermediği Şatıroğlu köyünün kapalı yoluna giren rotatif ve greyder, titiz ve zorlu bir çalışmayla yolu ulaşıma açtı. Köye ulaşan ambulans, hasta çocuğu alarak, yine iş makineleri eşliğinde Kars Devlet Hastanesi'ne götürdü.

- Kars

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 08:09 Kaynak: DHA

Erzurum, Digor, Kars, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trabzon'u Karıştıran Afiş Haberine Emniyetten Açıklama: Gerçeği Yansıtmıyor Kendisine Ait Mahrem Görüntülerle Şantaj Edilen Onur Büyüktopçu'dan İlk Açıklama Tutuklu Bombacı, Teröristbaşı Öcalan İçin İntihar mı Etti? Cezaevinden Açıklama Geldi Pentagon'dan Suriye İddiasına Jet Yalanlama: Türkiye ile Görüşüyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 08:30:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kars'ta, Tipi Nedeniyle Araçlarında Mahsur Kalanlar Kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]