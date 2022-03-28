TİPİDE 37 YOLCUYLA MAHSUR KALAN 6 ARAÇ KURTARILDI - Son Dakika

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KARS'ta öğleden sonra etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan köy yollarında 6 araçta mahsur kalan 37 kişi il özel idaresi ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Kars'ta bugün başlayan kar yağışıyla birlikte etkili olan tipi sebebiyle merkez ve ilçelere bağlı 41 köyün yolu kapandı. Merkeze bağlı Akdere köyüne giderken kapanan yolda içindeki 20 yolcusuyla mahsur kalan minibüsün kurtarmak için il özel idaresi ekipleri seferber oldu. Özel idaresine ait iş makinesi kara saplanan minibüsü bulunduğu yerden çıkararak köye ulaşmasını sağladı.

Arpaçay ilçesine bağlı Gülyüzü köyünde ise tipi sebebiyle 5 araç yolda kaldı. Görüş mesafesinin de düştüğü yolda 17 kişinin bulunduğu araçların kurtarılması için ekipler yoğun çaba sarfetti. Uzun uğraşlar sonucu bulundukları yerden çıkarılan aralarında otomobil ve minibüs bulunan 5 araç, iş makinesinin yolu açmasıyla karayoluna çıkarıldı.(DHA)