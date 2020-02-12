Kars'ta tipi nedeniyle mahsur kalan hasta ekiplerce kurtarıldı - Son Dakika

Kars 'ın Selim ilçesinde kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan hasta, sağlık ve karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucu hastaneye ulaştırıldı.

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