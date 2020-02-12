Kars'ta tipi nedeniyle mahsur kalan hasta ekiplerce kurtarıldı - Son Dakika
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Kars'ta tipi nedeniyle mahsur kalan hasta ekiplerce kurtarıldı

12 dakika önce

Kars'ın Selim ilçesinde kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan hasta, sağlık ve karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Kars'ta tipi nedeniyle mahsur kalan hasta ekiplerce kurtarıldı, System.String[]

Kars'ın Selim ilçesinde kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan hasta, sağlık ve karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucu hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye bağlı Aşağı Damlapınar köyünde rahatsızlanan 38 yaşındaki Erbay Karancı'yı yolun kapanması nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları, yetkililerden yardım istedi.

Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yolu açarak sağlık görevlilerinin köye ulaşmasını sağladı.

Karancı, müdahalenin ardından ambulansla Selim Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Selim, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 10:04 Kaynak: AA
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