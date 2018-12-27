Son Dakika Haberleri: Kars'ta Tipide Mahsur Kalan Baba ile Oğlu Kurtarıldı

Kars'ta Tipide Mahsur Kalan Baba ile Oğlu Kurtarıldı

1 saat önce

KARS'ın merkez Borluk köy yolunda tipi nedeniyle yaklaşık 2 saat mahsur kalan baba ile oğlu İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kars'ta Tipide Mahsur Kalan Baba ile Oğlu Kurtarıldı, System.String[]
KARS'ın merkez Borluk köy yolunda tipi nedeniyle yaklaşık 2 saat mahsur kalan baba ile oğlu İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı. Digor ilçe yolunda da buzlanma nedeniyle bazı araçlar şarampole kayarak devrilirken, Tekneli köyünde de tipiden kapanan yol açıldı.

İl Özel İdaresi ekipleri, şehirde etkili olan kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle yolda kalanların yardımına koştu. Sürücülere zor anlar yaşatan tipi merkeze bağlı Tekneli ile Borluk köyü yollarının kapanmasına neden oldu. Kars/Digor- Iğdır karayolunda etkili olan tipi, yolların buz tutması ve bazı araçların yol dışına çıkarak devrilmesine neden oldu. Araçlardan bazıları çekicilerle kurtarılırken, bazıları ise kurtarılmayı bekliyor.

Merkez Borluk köy yolunda oğlu Murat ile birlikte mahsur kalan Hakkı Tikicieri'nin yardımına Özel İdaresi'nin karla mücadele ekipleri yetişti. Araçlarının kara saplanmasıyla mahsur kaldıklarını anlatan Hakkı Tikicieri, "Köye 2 kilometre kala tipinin doldurduğu kara saplandık. Aracın altını elle boşalttık. Zincirleri attık, yanımızda birkaç öğrenci vardı. Onlar köye yürüyerek gittiler oğlum ise benimle kaldı. 2 saat sonra ekipler geldi yolu açarak bizi kurtardılar" dedi.

Tekneli köyü yolunda da ekipler hummalı bir çalışma yaparak mahsur kalan araçlara ulaştılar. Araçların karlı zeminde terk edildiği, içerisindeki öğrencilerin köye gittikleri öğrenilirken, yapılan çalışmalar sonrasında yol ulaşıma açıldı. Tekneli köyü muhtarı Mehmet Şan, yolları açan ekiplere teşekkür etti.

- Kars

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:31 Kaynak: DHA

Digor, Merkez, Kars, Güncel
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