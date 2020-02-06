Kars'ta tipide mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kars'ta tipide mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı - Son Dakika

Kars'ta tipide mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı

6 saat önce

KARS'ta, okullarından Borluk Köyü'ndeki evlerine dönen öğrencileri taşıyan servisi minibüsü, kar nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı.

Kars'ta tipide mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı, System.String[]

KARS'ta, okullarından Borluk Köyü'ndeki evlerine dönen öğrencileri taşıyan servisi minibüsü, kar nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı. Öğrenciler, jandarma ve İl Özel İdare ekipleri tarafından etkili olan tipiye rağmen kurtarılarak, evlerine ulaştırıldı.

Kars merkezine 18 kilometre mesafede bulunan Borluk Köyü'nden, farklı okullarda öğrenim gören 6 öğrenci, dün ders bitiminde servis aracıyla evlerine dönmek üzere yola çıktı. Ancak servis minibüsü köye, 2 kilometre kala kara saplandı. Saat 18.00 sıralarında ihbarı alan Kars İl Özel İdaresi ekipleri, hemen harekete geçti. Sürücüyle irtibata geçen jandarma ve özel idare ekipleri, öğrencilerin durumu hakkında bilgi aldı. Sürücüden, öğrencilerin üşümemesi için minibüsün çalışır vaziyette tutulması istendi.

Tipinin etkili olduğu bölgeye ilk jandarma ekipleri ulaştı. Özel idare ekipleri de iş makinesiyle yolu açtı. Minibüs halatla çekilerek, saplandığı kardan kurtarıldı. Yolu açarak ilerleyen iş makinesini takip eden minibüsteki öğrenciler, yaklaşık 2 saatte evlerine ulaştırıldı. Sağlık durumları iyi olan öğrenciler, ekipleri görünce çok sevindiklerini söyledi.

Borluk Köyü Muhtarı Halis Tikicieri, özel idare ekipleri ve jandarmaya teşekkür ederek, "Ne zaman yolumuz kapansa hemen harekete geçip imdadımıza yetişiyorlar" dedi.

Özel idaresi ekipleri, Borluk Köyü'ndeki yolları açtıktan sonra Tekneli Köyü'ne hareket etti. Burada da kar nedeniyle kapanan yolları açıldı.

Tekneli Köyü Muhtarı Mehmet Şan da "Yoğun kar yağdığında her taraf kapanıyor. Sağ olsunlar özel idare ekiplerini aradık hemen geldiler. Şu anda da çalışmalar devam ediyor" diye konuştu.


Jandarma, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:17 Kaynak: DHA
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