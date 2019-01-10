Son Dakika Haberleri: Kars'ta Tipide Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

Kars'ta Tipide Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

1 saat önce

KARS'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yoldan çıkarak kara saplanan araçlar, İl Özel İdare ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kars'ta Tipide Mahsur Kalanlar Kurtarıldı, System.String[]
KARS'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yoldan çıkarak kara saplanan araçlar, İl Özel İdare ekipleri tarafından kurtarıldı.    Eğitim ve öğretime bugün ara verilen, 95 köy yolunun kapalı oldu Kars'ta kar ve tipi etkisini sürdürüyor. Hasçiftlik, Karaçoban, Yücelen, Borluk köy yollarında kara saplanan 5 araç kurtarıldı. Araçlarıyla kara saplanan sürücüler ve yolcular zor anlar yaşadı. Yaklaşık 2 saat dondurucu soğukta kalan ve kendi imkanlarıyla araçlarını kurtarmaya çalışanlar akla karayı seçti. Tüm gayretlerine rağmen saplandıkları karlı zeminden çıkamayan sürücüler İl Özel İdaresi ekiplerinin yolu açmasını beklediler. Ekipler yolları açarak araçlara ulaştılar. Halat yardımıyla araçlar çekilerek çıkarıldı. Araçlarıyla mahsur kalanlardan Ersin Ünlükaya, Savaş Serkan Narmanlı ve Ersoy Güçin, İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür ettiler.

Görüntü Dökümü

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Kara saplanan araçlar

Sürücüler ile röpler

Araçların kurtarılması

Tipi detayları

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/ KARS,

403 MB – 4 DK 23 SN -

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:15 Kaynak: DHA

Araç, Karaçoban, Kar, Kars, Güncel
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