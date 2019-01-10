Kars'ta Tipide Mahsur Kalanlar Kurtarıldı
1 saat önce
Kars'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yoldan çıkarak kara saplanan araçlar, İl Özel İdare ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kars
'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yoldan çıkarak kara saplanan araçlar, İl Özel İdare ekipleri tarafından kurtarıldı. Eğitim ve öğretime bugün ara verilen, 95 köy yolunun kapalı oldu Kars'ta kar ve tipi etkisini sürdürüyor. Hasçiftlik, Karaçoban
, Yücelen, Borluk köy yollarında kara saplanan 5 araç kurtarıldı. Araçlarıyla kara saplanan sürücüler ve yolcular zor anlar yaşadı. Yaklaşık 2 saat dondurucu soğukta kalan ve kendi imkanlarıyla araçlarını kurtarmaya çalışanlar akla karayı seçti. Tüm gayretlerine rağmen saplandıkları karlı zeminden çıkamayan sürücüler İl Özel İdaresi ekiplerinin yolu açmasını beklediler. Ekipler yolları açarak araçlara ulaştılar. Halat yardımıyla araçlar çekilerek çıkarıldı. Araçlarıyla mahsur kalanlardan Ersin Ünlükaya, Savaş Serkan
Narmanlı ve Ersoy Güçin, İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür ettiler.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:24 Kaynak: DHA
İngiliz Polisi, Nişanlısını Rehin Alan Genci Kalbinden Vurdu! Olay Anı Kamerada
Gece Kulübünden Kovulan Genç Adam, İntikam Almak İçin Lüks Aracıyla Mekana Daldı! O Anlar Kamerada
Yol Verme Tartışmasında Kan Aktı! Biri Mezara, Biri Hapse Girdi
Erdoğan'dan Palu Ailesi Yorumu: Bunlar Toplumu Rencide Ediyor