Son Dakika Haberleri: Kars'ta Tipiden 23 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Kars'ta Tipiden 23 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

29 dakika önce

Kars'ta etkili olan tipiden 23 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Kars'ta Tipiden 23 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı, System.String[]
Kars'ta etkili olan tipiden 23 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Kars'ta özellikle yüksek kesimlerde etkili olan tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Tip,den 23 köy ile bağlantı kesilirken, İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele eki,pleri, kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için yoğun çaba sarfediyor.

Kars'ta gece etkili olan tipiden, Akyaka'ya bağlı İbiş, Kayadöven, Süngüderesi, Arpaçay'a bağlı Bacıoğlu, Hasançavuş, Kıraç, Taşlıağıl, Digor'a bağlı Celal, Derinöz, Hasancan, Mahirbey, Oyuklu, Saklıca, Sorkunlu, Şatıroğlu, Şirinköy, Yağlıca, Yaylacık, Yemençayır ve Susuz'a bağlı Gölbaşı, Karapınar, Keçili ile Yaylacık köyleri olmak üzere toplam 23 köy ulaşıma kapalı bulunuyor. Kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için ekipler sefer oldu. Kars'ta özellikle yüksek kesimlerde tipi etkili oluyor. Tipiden dolayı açılan yollar tekrar kapanıyor. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:33 Kaynak: İHA

Kars, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Honda, Türkiye'de Civic Sedan Üretimine Son Verecek Son Dakika! Milas'taki Maden Faciasında 1 Kişinin Daha Cansız Bedenine Ulaşıldı

Köprü Geçiş İhlalleri Nedeniyle Kesilen Para Cezalarının İadesi İçin Son Başvuru Tarihi 28 Şubat Çukur Dizisinden Etkilenen Bir Aile Soyadlarını Koçovalı Olarak Değiştirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 12:02:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kars'ta Tipiden 23 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]