Son Dakika Haberleri: Kars'ta TIR otomobile çarptı: 2 yaralı
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Kars'ta TIR otomobile çarptı: 2 yaralı

1 saat önce

Kars'ta TIR otomobile çarptı.

Kars'ta TIR otomobile çarptı: 2 yaralı, System.String[]

Kars'ta TIR otomobile çarptı. Feci kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, Digor Yolu Bölge Trafik Müdürlüğü Kavşağında meydana geldi. Digor istikametinden Kars istikametine seyir halindeki otomobile kavşakta TIR çarptı. Feci kazada otomobil sürücü araçta sıkıştı. Olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak ambulansa taşıdı. Kazada TIR sürücüsü de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.


Tedavi altına alınan yaralılardan otomobil sürücünün durumun ağır olduğu öğrenildi. TIR sürücüsü ise akta tedavi edildi.


Kaza ile ilgili tahkikat başlatılırken, kazaya karışan TIR ve otomobil olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı. - KARS

Kars, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 05:56 Kaynak: İHA
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