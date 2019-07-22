Kars'ta top mermisi bulundu
30 dakika önce
Kars'ta patlamamış top mermisi bulundu.
Kars Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:05 Kaynak: İHA
'ta patlamamış top mermisi bulundu.
Edinilen bilgilere göre, Kars Merkez
İlçe Jandarma
Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Akbaba Atış Alanı sınırları içerisinde patlamamış 8 inç, 230 milimetrelik tahrip top mermisi bulundu.
Bölgeye şerit çekerek güvenlik altına alan jandarma olay yerine Jandarma Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT)'i çağırdı.
Olay yerine gelen PAMİT ekibi, yaptığı incelemenin ardından top mühimmatını kontrollü olarak olay yerinde imha etti. - KARS
Tacizcisini öldüren kadının gelinleri de gözaltında Kars'ta baraj gölünün 5 metre çekilmesiyle cami ve okul, yeniden gün yüzüne çıktı Arkadaşlık isteğini reddeden kadını bıçaklayıp, intihara kalkıştı Kamyonun altına giren otomobilde bulunan iki kişi, yaralı olarak kurtarıldı