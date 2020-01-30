Kars'ta toplanan yardımlar depremin vurduğu Elazığa'a gönderildi - Son Dakika

Kars'ta toplanan yardım malzemeleri dualarla Elazığ'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara gönderildi.

Kentte Valilik, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Kızılay ve Diyanet Vakfı öncülüğünde başlatılan yardım kampanyası kapsamında gelen malzemeler, İl Güvenlik Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) toplandı.

Buradan görevlilerce iki tıra yüklenen malzemeler, İl Müftüsü Yusuf Eviş'in dua etmesinin ardından deprem bölgesine uğurlandı.

Valisi Türker Öksüz, törende yaptığı konuşmada, Kars genelinde depremzedeler için yardım toplandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Elazığ'daki vatandaşlarımızın, depremden zarar görenlerin acılarını az da olsa hafifletmek için yardım topladık. Devletimizin elbette ki imkanları bu depremin verdiği zararları telafi edecek güçtedir. Kurumlarımızın imkanları çok artmış durumdadır. Bunu gururla ifade etmek isterim ki, devletimizin gücü artık bu tür felaketlerde vatandaşlarımızın acılarını ortadan kaldırmaya muktedir durumdadır."

Tüm vatandaşların birlik ve beraberlik içerisinde kampanyaya destek verdiğini belirten Öksüz, "Milletimiz depremde zarar gören vatandaşlarımız için seferber oldu. Onlar buradaki kardeşlerimizin acılarını hafifletmek için gönüllerini ortaya koydular." dedi.