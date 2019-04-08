Kars'ta Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 12 Gün Yasaklandı

Kars
'ta toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin 12 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.
Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri, mahalle muhtarlıkları ve ihtiyar heyetleri seçimleri sonucunun açıklanmasıyla alınan istihbari bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda, yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi için il genelinde toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yasaklandığı belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Elde edilen istihbari bilgiler çerçevesinde düzenlenebilecek olası eylemlerin, terör örgütleri ve marjinal gruplarca kargaşa ortamı oluşturmak amacıyla hedef olarak seçilebileceği ve toplumsal barışı zedeleyebilecek provokatif eylemlere tevessül edilebileceği, eylemlerin konusu ve içeriği itibariyle kamu düzeni ve güvenliğine olumsuz etki edebileceği, toplumun refah ve huzuru ile bağdaşmayacak nitelikte başkalarının hak ve özgürlüklerini ciddi şekilde bozacak olaylara sebebiyet verilebileceği değerlendirilmektedir. Bu itibarla, yukarıda sayılan gerekçeler doğrultusunda, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi, hayatın genel akışının olumsuz etkilenmesinin önlenmesi amacıyla, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 19. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi uyarınca ilimiz mülki sınırları içerisinde düzenlenebilecek her türlü toplantı, gösteri, yürüyüş, miting, basın açıklaması, stant açma, oturma eylemi, çadır kurma, sokak etkinliği, sokak şenliği gibi eylem etkinlikler, valilik makamının 07.04.2019 tarih ve 2019/114 sayılı olurlarıyla, 08.04.2019 Pazartesi günü saat 07.00 ile 20.04.2019 Cumartesi günü saat 19.00 tarihleri arasında yasaklanmıştır."