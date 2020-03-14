Kars'ta toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kars'ta toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Kars'ta toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor

10 dakika önce

Kars'ta belediye özel toplu taşıma araçları ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlar virüse karşı dezenfekte ediyor.

Kars'ta toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor, System.String[]

Kars'ta belediye özel toplu taşıma araçları ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlar virüse karşı dezenfekte ediyor.


Kars Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, korona virüs ve benzeri salgın hastalıklara karşı toplu taşıma araçlarındaki riski azaltmayı yönelik olduğu belirtildi. Ekipler özellikle yolcuların oturduğu koltukları ve tutamaçları dezenfekte etti.


Belediye Sağlık İşleri Müdürü Selçuk Kurtbaş, "Ülkemizde baş gösteren korona salgını dolayısıyla bizde Kars'ımız da belediye ekipleri olarak ilaçlama dezenfekte çalışmaları yapmaktayız. Şuanda dolmuşlarımıza yapıyoruz. Yollarda yıkamalarımız devam ediyor. kamu binalarımızda ilaçlamalarımız devam ediyor. Şuanda iki ekibimiz çalışıyor. Bir ekibimiz kamu binalarımızı ilaçlıyor. Bir ekibimizde araçları ilaçlıyor" dedi.


Kars'ta salgın hastalık riskine karşı tüm toplu taşıma araçlarının dezenfekte ediliyor. Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, bir taraftan da kamu binalarında dezenfekte işlemleri yürütüyor. - KARS

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 12:11 Kaynak: İHA
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