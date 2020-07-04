Kars'ta Trabzon ekmeği üretimi yaygınlaşıyor - Son Dakika

Kars'ta Trabzon ekmeği üretimi yaygınlaşıyor

KARS'ta, 30 yıllık fırın ustası Mustafa Kemal Demir'in hazırladığı Trabzon ekmekleri ilgi görüyor.

KARS'ta, 30 yıllık fırın ustası Mustafa Kemal Demir'in hazırladığı Trabzon ekmekleri ilgi görüyor. Katkısız oluşu, rengi, şekli, özel maya ve hamurdan üretilen Trabzon ekmeği, uzun süre bayatlamıyor. Trabzonlu usta Mustafa Demir, "Amacımız insanların yediği ekmekten bir tat alması, zevk alması damak tadının oluşmasıdır" dedi.

Fırıncılık mesleğine memleketi Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde çırak olarak başlayan Mustafa Demir, hamurkarlığı öğrendikten sonra ekmek üretiminde ustalığa yükseldi. 21 yıldan beri usta olarak ekmek üretimi yapan Demir, yaklaşık 15 gün önce Atatürk Caddesi'ndeki Karadeniz Taşfırın'da Trabzon ekmeği yapmaya başladı. Tamamen katkısız olan özel maya ve hamurdan yapılan rengi şekliyle göze de hitap eden Trabzon ekmeği kısa sürede Karslıların da beğenisini kazandı. Fırında sadece Trabzon ekmeği üreten Demir, vatandaşları sahte Trabzon ekmeğine karşı da uyardı. Gerçek Trabzon ekmeğinin hafif, sahtesinin çok ağır olduğunu ifade eden Demir, "Elimizde onun hafifliğini hissedeceğiz. Trabzon ekmeğini farklı kılan ekşi mayadır. Ekşi maya dayanıklılığını artırıyor ve uzun süre taze kalmasını sağlıyor. Kars'ta 15 günlük süre içinde gösterilen ilgiden memnunuz. Ekşi mayalı olması ve taş tabanlı kara fırında odun ateşinde pişmesi bir başka özelliğidir. Bizim amacımız yapıp satmak değil, amacımız insanların midesine hitap edebilmektir. Çünkü insan aldanır, mide aldanmaz diyoruz. Amacımız insanların yediği ekmekten bir tat alması, zevk alması damak tadının oluşmasıdır. Her zaman için alın teri nimet diyoruz. Bizim için öncelikli olan konu budur" diye konuştu.

Tuğba Coşkun'a sapık şoku! "Benim olmazsan kalbini sökerim" mesajını görünce karakola koştu
Milli futbolcu Arda Turan Galatasaray'a geri dönüyor
"Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?" anketi! AK Parti ile CHP'nin arasındaki fark 6 puan
'HEPSİ VÜCUDA FAYDALI VE KATKI MADDESİZ'

Trabzon ekmeğinin zayıflatıcı özelliğinin olduğunu belirten Demir, ayrıca mide ve şeker hastalarına faydalı olduğunu belirtti. Kars halkının ekmeği severek tükettiğini anlatan Mustafa Demir, şunları söyledi:

"Kars halkının bu ekmeği sevdiğini biliyoruz. Gerçekten halk bu ekmeği severek yiyor. Biz de daha ileriye götürmek için şu andaki doğal ekmeklerimizi imal etmeye çalışıyoruz. Trabzon ekmeğinin yanı sıra 2 kiloluk balina ekmeğimiz, tam buğday ve tava ekmeğimizi de üretiyoruz. Özellikle sağlık açısından hepsi vücuda faydalı olup hiçbir zararı olmadığı gibi hiçbir katkı maddesi de içinde bulunmamaktadır. Tam buğday ekmeğimizde kullandığımız unlar Kars'ın yöresel buğdaylarından karabuğdaydır. Özellikle su değirmende çekiliyor. Onları da ekmeğimize katarak daha güzel bir hal almasını sağlıyoruz."

'UZUN SÜRE BAYATLAMIYOR'

Fırın sahibi Mustafa Kaya da "Ekmeğimizin en önemli özelliği içinde bulunan kendi doğal mayası sebebiyle uzun süre bayatlamaması. Buğday ekşi maya ile mayalandığı için uzun süre bayatlamıyor. Müşterilerimizin yoğun istek ve talebi üzerine Trabzon ekmeği üretimine başladık. Karslı hemşehrilerimiz bu ekmeği çok sevdi. Şu anda ilgi son derece güzel" dedi.

Trabzon ekmeğini severek tükettiklerini Fevzi Eminoğlu, üreticilere teşekkür etti. İbrahim Süleymanoğlu da, "Ekmeği Trabzon'dan biliyoruz. Uzun bir süre tazeliğini muhafaza ettiği için tercih edildiğini daha önceden duymuştuk. Bu fırında da üretildiğini duyduk ve ekmeği almaya karar verdik" dedi.


Mustafa Demir, Kemal Demir, Trabzon, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 08:05 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kars'ta Trabzon ekmeği üretimi yaygınlaşıyor - Son Dakika

Son Dakika

10:46 Yagıtay'dan hafta tatili kararı: İşveren, pazar günü dışında da kullandırabilir 10:44 Köpeği ezip kaçtığı söylenen doktor Birsen Ocaklı'ya ünlü isimlerden tepki yağdı 10:13 Konya'da görülen et yiyen örümcek yüzünden vatandaşlar tedirgin! Zehri insanı öldürüyor 09:50 Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor 09:47 Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi 09:27 En çok bilinen koronavirüs belirtileri yaz aylarıyla birlikte değişti 09:19 30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı 09:14 Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu 09:11 Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı 04:18 Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı 22:05 Sosyal medyada çirkin paylaşımlar yapan 14 yaşındaki çocuk, serbest bırakıldı 18:08 Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı 17:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın döneminde iki sektörün önemi ortaya çıktı 16:20 ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak 16:12 3 çocuk annesi Nermin Gül'ün başarı öyküsü kadınlara ilham olacak!
Tuğba Coşkun'a sapık şoku! "Benim olmazsan kalbini sökerim" mesajını görünce karakola koştu
14:29
"Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?" anketi! AK Parti ile CHP'nin arasındaki fark 6 puan
13:41
Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın
13:40
Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı
12:43
Sakarya'daki patlamada hayatını kaybeden Havva Çelik'in eşi, karısını son kez gördüğü anı anlattı
12:22
Zeynep Beşerler'den sevgilisini dövdüğü söylenen Ozan Güven'e destek
12:19
En düşük maaş kaç lira olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı aylıklar
11:53
Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz
11:23
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
11:20
Koronavirüs vakalarında artış görülen Bursa'da tepki çeken görüntüler
10:53
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2020 14:35:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kars'ta Trabzon ekmeği üretimi yaygınlaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]