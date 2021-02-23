Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 45 bin 580 - Son Dakika

Kars'ta 2021 yılı Ocak ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 45 bin 580'e düştü. Bu sayı Aralık 2020'de 45 bin 641'di. Kars'tan Ocak ayında 61 araç kent dışına çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Kars Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre, Ağrı'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 31 bin 015, Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 45 bin 580, Iğdır'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 28 bin 363 ve Ardahan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Ocak ayı sonu itibarıyla 19 bin 081 oldu. - KARS