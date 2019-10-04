Son Dakika Haberleri: Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 45 bin 661
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Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 45 bin 661

48 dakika önce

Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 45 bin 661'i buldu.

Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 45 bin 661, System.String[]

Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 45 bin 661'i buldu.


Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK)'in verilerine göre Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 23 milyon 113 bin 30 olurken, bu sayı Kars'ta 45 bin 661 oldu.


TUİK Kars Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerden Ağrı'da 32 bin 309, Iğdır'da 28 bin 184 ve Ardahan'da ise trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 19 bin 405 olarak kayıtlara geçti. - KARS

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Kars, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:48 Kaynak: İHA
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