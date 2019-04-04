Kars'ta Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 45 Bin 803

Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 45 bin 803 oldu.

Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 45 bin 803 oldu. Bu sayı Türkiye'de ise Şubat ayı sonu itibarıyla 22 milyon 940 bin 636 oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Kars Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 45 bin 803, Ağrı'da 32 bin 684, Iğdır'da 28 bin 081 ve Ardahan'da ise trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 19 bin 502 oldu.



Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 940 bin 636 adet taşıtın yüzde 54,3'ünü otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14'ünü motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,7'sini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. - KARS

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