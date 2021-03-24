Kars'ta trafiği kayıtlı araç sayısı 45 bin 614 - Son Dakika

Türkiye'de Şubat ayında 75 bin 902 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 45 bin 614 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Kars Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre, Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 45 bin 614, Ağrı'da 31 bin 023, Iğdır'da 28 bin 432 ve Ardahan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 19 bin 095'i buldu.

Türkiye genelinde Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 56,3'ünü otomobil, yüzde 16,5'ini motosiklet, yüzde 15,6'sını kamyonet, yüzde 7,5'ini traktör, yüzde 3,0'ını kamyon, yüzde 0,4'ünü otobüs, yüzde 0,4'ünü minibüs ve yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 35,3 azaldı. Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette yüzde 19,2, traktörde yüzde 10,1 artarken, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 55,8, kamyonette yüzde 47,3, minibüste yüzde 46,7, otomobilde yüzde 42,6, otobüste yüzde 30,8 ve kamyonda yüzde 27,5 azaldı. - KARS