Kars'ta Trafik Kazaları: 4 Yaralı

Kars
'ın Sarıkamış
ilçesinde aynı yerde meydana gelen 2 trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kars-Sarıkamış Karayolu Bozat
köyü mevkisinde Hüseyin Şahan
yönetimindeki tahıl yüklü 06 BP 7954 plakalı kamyon şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Şahan ile araçtaki Murat Kılıç yaralandı.
Bozat köyü mevkisindeki bir başka kazada ise Maşallah Çelik idaresindeki 04 AC 603 plakalı kamyon yoldan çıkarak karla kaplı tarlaya devrildi.
Kamyon sürücüsü ile araçtaki Adem Çelik yaralandı.
Kazaları gören vatandaşlar, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yetkililer, sürücüleri, bölgede etkisini sürdüren sis ve gizli buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.