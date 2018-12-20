Son Dakika Haberleri: Kars'ta Trafik Kazaları: 4 Yaralı

Kars'ta Trafik Kazaları: 4 Yaralı

30 dakika önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde aynı yerde meydana gelen 2 trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde aynı yerde meydana gelen 2 trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kars-Sarıkamış Karayolu Bozat köyü mevkisinde Hüseyin Şahan yönetimindeki tahıl yüklü 06 BP 7954 plakalı kamyon şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Şahan ile araçtaki Murat Kılıç yaralandı.

Bozat köyü mevkisindeki bir başka kazada ise Maşallah Çelik idaresindeki 04 AC 603 plakalı kamyon yoldan çıkarak karla kaplı tarlaya devrildi.

Kamyon sürücüsü ile araçtaki Adem Çelik yaralandı.

Kazaları gören vatandaşlar, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yetkililer, sürücüleri, bölgede etkisini sürdüren sis ve gizli buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 01:24 Kaynak: AA

Bozat, Sarıkamış, Kars, Güncel
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