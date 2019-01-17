Kars'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Kars
'ın Arpaçay
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Carcı köyü camisinde imamlık yapan Abdulhamit Ağveranlı idaresindeki 36 EA 320 plakalı otomobil, Kars-Arpaçay kara yolu Akçakale
köyü mevkisinde karşı yönden gelen Günsoy Öztürk'ün kullandığı 36 AG 560 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, Ağveranlı ve yanındaki Adem İnce
ile Günsoy ve Arif Öztürk yaralandı.
Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ağveranlı müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ağveranlı'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna konuldu. Jandarma
ekipleri, tipinin etkili olduğu yolda başka bir kaza yaşanmaması için önlem aldı.