Son Dakika Haberleri: Kars'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Kars'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

1 saat önce

Kars'ın Arpaçay ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kars'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı, System.String[]
Kars'ın Arpaçay ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Carcı köyü camisinde imamlık yapan Abdulhamit Ağveranlı idaresindeki 36 EA 320 plakalı otomobil, Kars-Arpaçay kara yolu Akçakale köyü mevkisinde karşı yönden gelen Günsoy Öztürk'ün kullandığı 36 AG 560 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Ağveranlı ve yanındaki Adem İnce ile Günsoy ve Arif Öztürk yaralandı.

Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ağveranlı müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ağveranlı'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna konuldu.

Jandarma ekipleri, tipinin etkili olduğu yolda başka bir kaza yaşanmaması için önlem aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:27 Kaynak: AA

Arpaçay, Kars, Güncel
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