Kars'ta trafik kazası: 1 ölü 5 yaralı - Son Dakika

Kars'ta trafik kazası: 1 ölü 5 yaralı

Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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