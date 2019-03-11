Kars'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Erzurum'dan Kars istikametinde gitmekte olan Hikmet Kaya yönetimindeki 25 LU 646 plakalı kamyon, Karakurt mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.



Kazada yaralanan sürücü Kaya, Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalede Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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