Son Dakika Haberleri: Kars'ta trafik kazası: 1 yaralı
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Kars'ta trafik kazası: 1 yaralı

18 dakika önce

Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kars'ta trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]
Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kars Karayolları Kavşağı'nda Mehmet Çelik idaresindeki 36 KC 044 plakalı kamyonet ile Erol Duman yönetimindeki 25 AAL 405 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü Mehmet Çelik yaralandı. Çelik, olay yerine çağrılan ambulans ile Harakani Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Karayolları Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında araçlardan birisi elektrik direğine çarparak devrildi.

Öte yandan Kars Karayolları Kavşağı'nda yapılan onca uyarılara rağmen, trafik ışıklarına rağmen hemen hemen her gün bir trafik kazasının meydana gelmesi ise dikkat çekiyor. - KARS
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 09:18 Kaynak: İHA
Kars, 3. Sayfa
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