Son Dakika Haberleri: Kars'ta trafik kazası: 1 yaralı
Son Dakika Yaşam Kars'ta trafik kazası: 1 yaralı

Kars'ta trafik kazası: 1 yaralı

6 saat önce

Kars'ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, yoldan çıkarak takla attı.

Kars'ta trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Kars'ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, yoldan çıkarak takla attı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.


Kars- Erzurum Çevre Yolu'nda Kars'ta Erzurum istikametine seyir halindeki hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Takla atan aracın sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve 112'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı araç sürücüne il müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa taşınan sürücü, Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün durumun iyi olduğu öğrenildi.


Öte yandan kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS

Erzurum, Kars, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:02 Kaynak: İHA
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