Kars'ta trafik kazası: 1 yaralı
7 saat önce
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:28 Kaynak: AA
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı.
Mazlum Aç idaresindeki 06 BEH 688 plakalı otomobil, Cumhuriyet Caddesinde orta kaldırıma çarptıktan sonra devrildi. Kazada yaralanan sürücü Aç, ters dönen araçtan çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkartıldı.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince sürücü Aç, Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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