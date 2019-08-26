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Kars'ta trafik kazası: 2 yaralı

1 saat önce

Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kars'ta trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar ise itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı.


Kaza; Kars- Erzurum Karayolu'nun Cumhuriyet Köyü mevkii Ahmet Arslan Bulvarı'nda meydana geldi. Kars'tan Sanayi Sitesi'ne seyir halindeki kamyonet ile Cumhuriyet Köyü'nden Kars'a seyir halindeki binek araç Ahmet Arslan Bulvarı'nda çarpıştı. Kaza araçta sıkışan A.S. ile O.S. yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı. Ambulanslara alınan yaralılar Kafkas Üniversitesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastane de tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Öte yandan kazaya karışan kamyonette bulunun kilolarca süt yola aktı. 2 aracın karıştığı kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS

İtfaiye, Kars, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 12:12 Kaynak: İHA
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