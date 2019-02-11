Son Dakika Haberleri: Kars'ta Trafik Kazası: 20 Yaralı

Kars'ta Trafik Kazası: 20 Yaralı

23 dakika önce

Kars'ta meydana gelen trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

Kars'ta Trafik Kazası: 20 Yaralı, System.String[]
Kars'ta meydana gelen trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

Kars'tan Erzurum istikametine giden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 36 AY 851 plakalı yolcu midibüsü, Keklik Deresi mevkisinde yol kenarında yan yatmış vaziyette bulunan 55 AAC 646 plakalı tıra çarptı.

Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 11:15 Kaynak: AA

Erzurum, Kars, Güncel
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