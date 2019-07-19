Son Dakika Haberleri: Kars'ta trafik kazası: 3 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kars'ta trafik kazası: 3 yaralı

2 saat önce

Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kars'ta trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]
Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Devrilen traktörde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Akyaka'ya bağlı Küçük Pirveli Köyü'nden tarlaya giden traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak devrildi. Kazada traktörde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'isi traktörde sıkıştı. Olay yerine sağlık ekipleri ile itfaiye çağrıldı. Olay yerine giden Kars Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, traktörde sıkışan yaralıları sıkıştıkları yerden çıkararak ambulanslara taşıdı. Ambulanslarla Kars Haraki Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan birisi kolu koptuğu için Erzurum'a sevk edildi. Harakani Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza ile ilgili jandarma ekiplerince tahkikat başlatıldı. - KARS
İtfaiye, Akyaka, Kars, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 02:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gübre çukuruna düşen eşekler kepçeyle kurtarıldı Yaşlı kadınla şoförün tartışması olay oldu! "Psikolojimi bozdun teyze, geç sen kullan" Günlerdir haber alınamayan kadının evinde satırla öldürüldüğü tespit edildi Sahte aileden akılalmaz vurgun! "Dünya evine gireceğiz" deyip 2 milyon TL dolandırdılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 17:12:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kars'ta trafik kazası: 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]