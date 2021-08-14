Kars'ta trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Kars'ta trafik kazası: 3 yaralı

Kars'ta trafik kazası: 3 yaralı Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kars'ta trafik kazası: 3 yaralı KARS - Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza Kars çevreyolunda meydana meydana gelendi. Kars'ta Digor istikametine doğru hareket hakindeki minibüs, yağmurlu havada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yan yattı. Kazada minibüste bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yan yatan minibüste sıkışan yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslar Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. KRS-

Son Dakika

"Soğuk Çay" tartışması kanlı bitti! İşletme sahibi, tartıştığı kadını öldürdü

Minik Elif'i kurtardı, kendisi sele kapılıp can verdi

Kahramanmaraş'ta düşen uçak alev alev yandı! Görüntüler helikopter kamerasında

Manchester United beğeni topladı! Bruno 60 dakikada 3 gol attı, Pogba 68 dakikada 4 asist yaptı

Kahramanmaraş'ta düşen uçak sonrası köylüler yetkililere: Uçak düştü hanımefendi uçak

Şiddet uygulayan kocasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü

Son Dakika! Okullar açılıyor mu? Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitim için 81 ile yazı gönderdi: Okulları hazır hale getirin

İran sınırında Mehmetçik'ten gelen cevap Bakan Akar'ı memnun etti: Biz buradayken kimse ülkemize giremez