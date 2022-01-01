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Kars'ta trafik kazası: 4 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Kars'ta trafik kazası: 4 ölü, 1 yaralı

01.01.2022 09:33
Kars'ta trafik kazası: 4 ölü, 1 yaralı

Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybederken, 1 çocuk ağır yaralandı.

Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybederken, 1 çocuk ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, gece 03.50 sularında Ali Gaffar Okkan Bulvarı'nda meydana geldi. A.D. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak bahçe duvarına çarptı. Durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine Sağlık, AFAD, itfaiye ekipleri sevk edildi.

Feci kazada sürücü A.D. ve araçta bulunan V.D., E.D.ve T.A. hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan 8 yaşındaki B.A. ise ağır yaralandı.

Öte yandan, kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS

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Münir Karaloğlu, Otomobil, Kaza, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kars'ta trafik kazası: 4 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kars'ta trafik kazası: 4 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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