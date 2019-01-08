Son Dakika Haberleri: Kars'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı

Kars'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı

1 saat önce

Kars'ta devrilen bir otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kars'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı, System.String[]
Kars'ta devrilen bir otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Sürücü E.G. yönetimindeki 36 AAB 968 plakalı otomobil, Ali Gaffar Okan Bulvarı'ndaki DSİ Bölge Müdürlüğü önünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi devrildi.

Kazada araçta bulunan sürücü E.G, ile S.Ö, Y.M, M.A. yaralandı.

Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:13 Kaynak: AA

Kars, Güncel
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