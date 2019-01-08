Kars'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı
1 saat önce
Kars'ta devrilen bir otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Kars
'ta devrilen bir otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Sürücü E.G. yönetimindeki 36 AAB 968 plakalı otomobil, Ali Gaffar Okan
Bulvarı'ndaki DSİ Bölge Müdürlüğü önünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi devrildi.
Kazada araçta bulunan sürücü E.G, ile S.Ö, Y.M, M.A. yaralandı.
Harakani Devlet Hastanesi
ile Kafkas Üniversitesi
(KAÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:13 Kaynak: AA
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