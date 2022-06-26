Kars'ta trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika
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Kars'ta trafik kazası: 5 yaralı

26.06.2022 10:16
Kars'ta trafik kazası: 5 yaralı

Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kars'taki hastanelere sevk edildi.

Kaza, Kars'ın Digor ilçesine bağlı Sorguçkavak köyü kavşağı jandarma kontrol noktası bölgesinde meydana geldi. Kars'tan Iğdır istikametine seyir halindeki otomobil, karşı yönden gelen başka bir otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Feci kazada her iki otomobilde bulunan 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma, bölge de güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri ise araçlarda bulunan yaralılara müdahale etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla alınarak Kars'ta hastanelere sevk edildi.

Hastanelere sevk edilen yarılardan durumları ağır olan, 3,5 yaşındaki bir çocuk ile annesi Erzurum'a sevk edildi. Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı ve 5 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili jandarma tahkikat başlattı. - KARS

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Kaynak: İHA

Jandarma, Digor, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kars'ta trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kars'ta trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika
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