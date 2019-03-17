Son Dakika Haberleri: Kars'ta Trafik Kazası: 7 Yaralı

Kars'ta Trafik Kazası: 7 Yaralı

45 dakika önce

Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kars'ta Trafik Kazası: 7 Yaralı, System.String[]
Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kaza; Çevre Yolu Karayolları Kavşağında meydana geldi. Kars'tan Kağızman istikametine seyir halindeki, otomobil ile havaalanından Kars'a seyir halindeki ticari taksi taksi, Karayolları kavşağında çarpıştı. Kazada her iki otomobilde bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Çevre Yolu Karayolları Kavşağı'nda meydana gelen ve 7 kişinin yaralandığı trafik kazasında araçların parçaları etrafa savruldu. Olay yerine savrulan araçların parçaları kazanın şiddetini gözler önünde serdi. Öte yandan olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak kazaya karışan araçlarda inceleme yaptı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 08:51 Kaynak: İHA

Kağızman, Kars, Güncel
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