Kars'ta trafik kontrolleri devam ediyor - Son Dakika

Kars'ta 142 jandarmanın katılımıyla trafik uygulaması yapıldı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca 142 jandarmanın katılımıyla radar ile hız denetimi, yük, yolcu taşıyan araç kontrolü, emniyet kemeri ve seyir halinde cep telefonu kullanan sürücülere yönelik 'Türkiye Özel Trafik Denetimi' yapılırken, kusurlu görülen 87 araca ceza kesildi.

Jandarma ekiplerince kentin bir çok noktasında eş zamanlı yapılan uygulamada, bin 647 araç ve sürücüsü kontrol edildi, 30'u hız kurallarına uymamak, 14'ü emniyet kemeri kullanmamak, 43'ü diğer trafik kural ihlalleri olmak üzere 87 araca toplam 37 bin 493 lira idari para cezası kesildi. 11 araç ise trafikten men edildi.

Jandarma ekiplerince trafik kontrollerinin devam edeceği öğrenildi. - KARS