Kars'ta trafik kurallarına uymayan 88 aracın sürücüsüne ceza uygulandı - Son Dakika

Kars'ta trafik kurallarına uymayan 88 aracın sürücüsüne ceza uygulandı

Kars'ta jandarmanın yaptığı trafik denetiminde kurallara uymayan 88 aracın sürücüsüne toplam 29 bin 673 lira ceza uygulandı.

Kars'ta trafik kurallarına uymayan 88 aracın sürücüsüne ceza uygulandı, System.String[]

Kars'ta jandarmanın yaptığı trafik denetiminde kurallara uymayan 88 aracın sürücüsüne toplam 29 bin 673 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte 158 personelin katılımıyla trafiğe yönelik radar ile hız denetiminin yanı sıra yük, yolcu ve tarım işçisi taşıyan araç kontrolü, emniyet kemeri ve seyir halinde cep telefonu kullanan sürücülere ilişkin denetim gerçekleştirdi.

Uygulamada 1758 araç sürücüsünü denetleyen ekipler, 28'i hız kuralına uymayan, 16'sı emniyet kemeri takmayan, 44'ü diğer trafik kurallarını ihlal eden 88 araç sürücüsüne toplam 29 bin 673 bin lira ceza kesti.

Denetimler kapsamında 18 araç trafikten men edilirken hacizli bir araca da el konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı, Cep Telefonu, Tarım İşçisi, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 17:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kars'ta trafik kurallarına uymayan 88 aracın sürücüsüne ceza uygulandı - Son Dakika

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