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Kars'ta trafik levhalarını çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kars'ta trafik levhalarını çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

19.02.2022 12:38
Kars'ta trafik levhalarını çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Kars'ta kara yolu üzerindeki trafik levhalarını çaldığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kars'ta kara yolu üzerindeki trafik levhalarını çaldığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kars- Erzurum, Kars- Ardahan ve Kars- Iğdır kara yolu üzerinde trafik işaret ve levhalarının çalındığı bilgisin alan Selim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan çalışmada, hurdacı oldukları öğrenilen M.Ö, N.Ö ile B.Ç gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada birçok trafik levhası ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Erzurum, Ardahan, Iğdır, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kars'ta trafik levhalarını çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kars'ta trafik levhalarını çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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