Kars'ta trafik uygulamaları devam ediyor - Son Dakika

Kars'ta, jandarma ekiplerince yapılan radarlı trafik uygulamasında hız sınırlarını ihlal eden 71 araca toplam 24 bin 812 lira ceza kesildi.



Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca 58 jandarmanın katılımıyla hız yapan araçlara yönelik "Radarlı Özel Trafik Uygulaması" yapıldı.



Yaklaşık bin 228 aracın kontrol edildiği uygulamada hız sınırlarına uymayan 71 araca, hız sınırlarına uymamaktan toplam 24 bin 812 TL idari para cezası kesilirken, sürücüler ise dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.



Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı, asli vazifesi olan tüm vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir" denildi. - KARS