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Kars'ta trafik uygulaması

2 saat önce

Kars'ta, trafik ekiplerince yapılan kontrollerde 38 araç kontrol edilirken, kusurlu görülen araç ve sürücülerine ceza i işlem uygulandı.

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Kars'ta, trafik ekiplerince yapılan kontrollerde 38 araç kontrol edilirken, kusurlu görülen araç ve sürücülerine ceza i işlem uygulandı.

Kars'ta Trafik Tescil Şube Müdürlüğü'nce trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik, sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, hız ihlalinden kaynaklı trafik kazalarını önlemek ve kaza sonrası meydana gelebilecek can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla uygulama yapıldı. Trafik ekiplerince yapılan uygulamada, 38 araç sürücüsüne ve 18 adet araç tescil plakasına olmak üzere toplam 56 adet hız ihlalinden ceza kesildi.

Uygulamada, 12 araç ve sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu'nun diğer muhtelif maddelerinden olmak üzere toplamda 68 adet Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı tanzim edildi. - KARS
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:56 Kaynak: İHA
Kars, 3. Sayfa
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