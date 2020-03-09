Kars'ta trafik uygulaması yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Kars'ta trafik uygulaması yapıldı - Son Dakika

Kars'ta trafik uygulaması yapıldı

6 saat önce

Kars'ta 377 jandarmanın katılımıyla trafik uygulaması yapıldı.

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Kars'ta 377 jandarmanın katılımıyla trafik uygulaması yapıldı.


Jandarma ekiplerince yapılan uygulama da, 2 bin 328 yolcu-sürücü, 174'ü yük taşıyan araç olmak üzere bin 312 araç kontrol edildi.


Uygulamada, 3'ü yük taşıyan araç olmak üzere 24 araca işlem yapıldı, 9 araç, 4'ü yük taşıyan olmak üzere trafikten men edildi. Toplam 9 bin 877 TL trafik idari para cezası kesildi.


Konuyla ilgili Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı, asli vazifesi olan tüm vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir" denildi. - KARS

Jandarma, Kars, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 04:22 Kaynak: İHA
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