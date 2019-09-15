Son Dakika Haberleri: Kars'ta trafik ve asayiş uygulamaları devam ediyor
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Kars'ta trafik ve asayiş uygulamaları devam ediyor

55 dakika önce

Kars'ta, trafik ve asayiş uygulamaları devam ediyor.

Kars'ta trafik ve asayiş uygulamaları devam ediyor, System.String[]

Kars'ta, trafik ve asayiş uygulamaları devam ediyor. Polisin uygulaması vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılanıyor.


Kars Emniyet Müdürlüğü'nce Eski Erzurum Yolu'nda trafik ve asayiş uygulaması yapıldı. Trafik ekipleri sürücülerin trafik yönünden kontrol ederken, asayiş ekipleri de araçlarda arama yapıyor. Vatandaşların GBT'sine bakıyor. Eski Erzurum Yolu'nda yapılan trafik ve asayiş uygulamasına vatandaşlar da destek veriyor.


Trafik ekipleri, sürücüleri ehliyet, ruhsatlarını kontrol ediyor. Sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulunuyor. Kusurlu görülen araç ve sürücülerine ilgili kanun kapsamında cezai işlem uyguluyor.


Kars'ta İl Emniyet Müdürlüğü'nce vatandaşların huzur ve güven ortamının sağlanması için uygulamaların aralıksız devam edeceği bildirildi. - KARS

Emniyet Müdürlüğü, Kars, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 01:54 Kaynak: İHA
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